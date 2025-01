„Die Toten vom Bodensee“: Zum Abschied viel Mystik

Nach den vielen Einsätzen möchte das Ermittler-Trio Micha Oberländer (Matthias Koeberlin), Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) und Thomas Kromlatschek (Hary Prinz) am Bodensee endlich Überstunden abbauen und sich in der beschaulichen Gegend treiben lassen. Als die Leiche der 25-jährigen Vera Grimm (Victoria Hauer) ans Ufer angeschwemmt wird, ist es aber schnell vorbei mit der dienstfreien Behaglichkeit. Als sie Veras Schwester Ronja Löffler (Helene Stupnicki) und deren Mann Andy (markant Steirisch: Andreas Kiendl) die Trauernachricht überbringen, setzt sich erst eine ganze Kette an unterschiedlichen Ereignissen in Gang.