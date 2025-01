Apfelsaftspende für die Retter mit Herz

Ungenutztes Obst verwertet

So wird ungenutztes Obst vor dem Verderben gerettet. Aus den gesammelten Äpfeln wurden 368 Flaschen zu je einem Liter Apfelsaft abgefüllt und an die „Team Österreich Tafel“ des Roten Kreuzes Niederösterreich gespendet. Landesvize Stephan Pernkopf, Initiator von „Wir für Bienen“, betont: „Die Aktion zeigt, dass wir doppelt helfen können – Menschen in Not unterstützen und einen wichtigen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten.“