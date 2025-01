Es geht um 60 Zentimeter: Haus droht Abriss

Bürgermeister lehnt ab

Es steht also seit mehr als 40 Jahren an seinem Platz. Vor ein paar Jahren hat es die Familie aufwendig saniert. Plötzlich stellte sich heraus, dass das Objekt um 60 Zentimeter zu hoch ist. Darum droht der Abriss. „Wir sind fassungslos“, so das Paar. Laut § 70 der NÖ-Bauordnung hätte die Legalisierung des Hauses durch eine Amnestie des Bürgermeisters erfolgen können. Doch dieser wollte nicht. Mittlerweile ist die Ablehnung der Baubehörde in 2. Instanz ins Haus geflattert. Dass der Beschwerde nicht stattgegeben wird, hat das Paar während eines Hunde-Spaziergangs im Ort erfahren, bei dem ein Mitglied des Gemeindevorstands geplaudert hat.