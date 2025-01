Uniprojekt: Österreichs Dialekte auf dem Prüfstand

Das Projekt, an dem der Tiroler Sprachwissenschaftler Philip Vergeiner zusammen mit seinen Kollegen Stephan Elspaß und Dominik Wallner beteiligt ist, wurde am Fachbereich Germanistik an der Paris-Lodron-Universität Salzburg ins Leben gerufen. Gefördert wird es über das Programm „Top Citizen Science“ vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF.