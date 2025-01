Zehn Verletzte nach dramatischen Verkehrsunfall

Elf Personen, fünf Erwachsene und sechs Kinder, befanden sich in den Fahrzeugen, die am Freitag gegen 13.45 Uhr auf der B100 Drautalbundesstraße in Mittewald (Osttirol) in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. In einem Pkw befand sich eine 36-jährige Lenkerin, die schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen wurde. Das Kind im selben Fahrzeug blieb unverletzt.