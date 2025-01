Radelnder Bürgermeister strampelt durch Wahlkampf

42 Personen stehen für die Wahl auf der ÖVP-Liste. „Eine gute Mischung aus Bauern, Wirtschaftstreibenden und Arbeitnehmern“, so der Bürgermeister. Altersmäßig habe man sich ein klein bisschen verjüngt. „Unter 40 bringt man leider keinen bei uns in die Politik“, weiß er aus Erfahrung. Und auch Frauen sind eher „mager“ auf dem Wahlzettel vertreten. „Wir haben leider nur drei Frauen unter den ersten 15“, so Döller.