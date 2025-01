Frau krachte mit Pkw gegen Schild auf Leitplanke

Anschließend wurde der Pkw gegen eine Leitplanke geschleudert und kam dort zum Stillstand. Die Feuerwehr Silz rückte wegen der Meldung einer eingeklemmten Person und Feuer am Fahrzeug mit 24 Einsatzkräften an. Am Unfallort selbst stellte sich heraus, dass sich die Frau bereits aus dem Fahrzeug befreit hatte. Dazu FF-Kommandant Michael Haslwanter aus Silz: „Normalerweise ist es immer ein schlimmerer Einsatz, wenn eine Person eingeklemmt ist. In diesem Fall war die Frau aber schon aus dem Fahrzeug, als wir eingetroffen sind.“