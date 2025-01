Ein Neujahrskonzert im Miniatur-Format

Virtuoses Neujahrsprogramm

Zu sehen und zu hören sind Akkordeonist Silvester (!) Janiba, Violinistin Julia Kainz und Judith Waldschütz am Kontrabass zum Beispiel morgen, Samstag, in der Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf (20 Uhr), am Sonntag im Konzertsaal der Erlöserkirche in Wiener Neustadt (ab 11 Uhr) sowie im Schloss Jedenspeigen am 12. Jänner ebenfalls zur Matinee um 11 Uhr.

Alle Termine in Wien und NÖ unter www.wienerkabinettorchester.at