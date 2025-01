Manipuliertes Foto wird zum politischen Zankapfel

Vorbild für Gemeinschaftsprojekte

So auch im aktuellen Fall: In der am 10. Dezember des Vorjahres erschienenen Gemeindezeitung von St. Martin-Karlsbach zeigt ein Foto mit Volksschülern vor einem neuen Tischfußball-Tisch Florian Weigl an der Seite von Bürgermeister Martin Ritzmaier. Das Projekt sei „ein gelungenes Beispiel für die Kraft gemeinschaftlicher Initiativen“ und „ein wertvolles Zeichen für die Bedeutung von Zusammenhalt in der Gemeinde“, ist unter anderem neben dem Foto in der Gemeindezeitung zu lesen.