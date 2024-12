Räuber nach Überfall vorerst auf der Flucht

Verbrecher-Duo erfolgreich geschnappt

Gefasst werden konnte hingegen ein Duo nach einem versuchten Raub in Zwölfaxing im Bezirk Bruck an der Leitha. Ein 35-Jähriger war von den beiden Wienern (19 und 29 Jahre alt) am Sonntag mit einem Pfefferspray und Schlagring bedroht und zur Herausgabe des Handys und weiterer Wertsachen gezwungen worden. Ein Passant griff ein und schlug die Täter in die Flucht.