Baumgart neuer Trainer von Trimmel und Querfeld

Baumgart hatte vom Sommer 2002 an als Profi bei Union in der 2. Liga gespielt, zuletzt als Kapitän. Mit seiner kämpferisch-beherzten Art schaffte er es in nur zwei Spielzeiten zum Publikumsliebling und wurde in beiden Spielzeiten zum „Union-Fußballer des Jahres“ gewählt. „Es ist sicher ein Vorteil, den Verein und viele Menschen hier gut zu kennen“, sagte der neue Trainer.