Wieder Großeinsatz nach Brand in einem Ferienhaus

Gegen 22.48 Uhr heulten am Sonntag in Kappl die Sirenen auf. In einem Ferienhaus war Rauch aufgestiegen. Zunächst wurde ein Dachstuhlbrand gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten sie rasch feststellen, dass der Brand nicht im Bereich des Daches ausgebrochen war, sondern sich auf das Innere des Gebäudes beschränkte.