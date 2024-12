Gleich drei Unfälle im Skigebiet Dachstein-West

Im oberen Bereich der Hornabfahrt verletzte sich in Rußbach ein Spanier (49) am Rücken, nachdem er mit einer 15-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck kollidiert war. Beinahe zeitgleich ereignete sich am selben Unfallort auf Höhe Hornhütte eine weitere Kollision, dabei wurde ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck am rechten Oberschenkel verletzt. Der Unfallgegner hatte laut Pistenrettung kurz angehalten, beging jedoch Fahrerflucht.