Das Jahr endet für die Kinos ohne einem Happy End

Die Gründe dafür sind jedoch rasch gefunden. „Der monatelange Streik der Autoren und Schauspieler in den USA hat dazu geführt, dass viele Filme verschoben wurden und somit ein wesentlich geringeres Angebot vorhanden war“, erklärt Hueber. Selbst ein starker Ausklang mit Filmen von „Alles steht Kopf 2“ über „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ bis „Deadpool vs. Wolverine“, die deutlich mehr Gäste in die Kinos gelockt hatten als erwartet, konnte nichts mehr retten.