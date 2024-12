Umtausch, Gutscheine: Schlusspunkt für stille Zeit

Das Christkind wird präziser, die Schlangen kürzer

Wenn überhaupt – denn die steirischen Christkindln sind seit einigen Jahren offenbar recht treffsicher unterwegs. „Die Kunden machen sich einfach mehr Gedanken, was sie verschenken“, sagt Clint Böttcher, Hausleiter bei Kastner & Öhler in der Grazer Innenstadt. Auch am 23. Dezember habe man so mit weniger „Notkäufen“ in letzter Sekunde zu tun gehabt, als das in der Vergangenheit der Fall war.