Mundl Sackbauer: 50 Jahre echtes Proletariat

Im Gegensatz zur unsympathischen Romanfigur von „Salz der Erde“ ist der Fernseh-Mundl ein polternder und jähzorniger Querulant, der das Herz aber stets am rechten Fleck trägt und dem die Familie trotz all seiner derben Ausfälle über alles geht. Als einst die erste Folge im ORF ausgestrahlt wurde, waren Fernsehzuseher schockiert und erbost. Vor allem die offen dargestellte Arbeiterschicht wollte sich nicht in dieser radikalen Vehemenz abgebildet sehen. Nebenbei gab es aber auch begeisterte Reaktionen auf die lebensechte Darstellung des „goldenen Wiener Herzens“. Sprüche wie „Heast, mei Bier is net deppat!“, „Waunst ma a klans Nudlaug zaumdrahst“ oder „Wann i amoi mit mein Vater so g’redt hätt’, dann hätt’ er ma a Watschn gebn, dass ma 14 Tog da Schädl wockelt“ zogen in die österreichische Alltagssprache an und sind auch bei jüngeren Generationen ungebrochen beliebt.