Wieder nix! Bullen bleiben für 99ers rotes Tuch

Haudum in vier Wochen zurück

Ein Comeback von Lukas Haudum ist indes noch nicht absehbar. „Das Wichtigste ist, dass er nicht operiert werden musste. Er durfte eine Woche nichts machen, absolviert jetzt seine Reha in Graz“, sagte Sportdirektor Philipp Pinter, der sein an der Schulter verletztes Offensiv-Juwel in etwa vier Wochen zurück auf dem Eis erwartet. Am Transfermarkt herrscht (noch) Ruhe: „Torgefährliche Stürmer suchst du immer, um die buhlen aber alle“, so Pinter mit einem Augenzwinkern.