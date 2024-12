Bayern: Europameister als „Weihnachtsgeschenk“?

Rund um Weihnachten wird es auch an der Säbener Straße besinnlicher – doch hinter den Kulissen gehen die Planungen an den Festtagen weiter. Denn in München plant man bereits den Kader für die kommende Saison. Priorität hatte dabei lange eine Verpflichtung von Leverkusens Florian Wirtz. Dieser dürfte aber seinen Vertrag beim amtierenden Double-Sieger verlängern.