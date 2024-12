Stufe 4: Neuschnee sorgt für große Lawinengefahr

Die teils gewaltigen Neuschneemengen lassen bei den Lawinenwarndiensten in Westösterreich die Alarmglocken schrillen. In Regionen Tirols und Vorarlbergs herrscht teilweise Warnstufe 4 von 5. Abseits der gesicherten Pisten gilt zu Weihnachten also erhöhte Vorsicht!