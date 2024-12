Böller-Attacke auf Obdachlose (54) in Spielberg

Auch in Leoben brannte Zelt

Erst vor wenigen Wochen gab es in Leoben einen Zwischenfall mit einem Obdachlosen, dessen Zelt lichterloh in Flammen stand. Auch hier stand im Raum, dass Jugendliche mit Böllern einen Anschlag verübt hatten. Die Ermittlungen ergaben aber, dass es wahrscheinlicher sei, dass eine Kerze des Obdachlosen das Feuer ausgelöst hat.