Bullen verbringen Weihnachten daheim

Weiter Weg für Capaldo

Auch sein Landsmann Adam Daghim verbringt die freie Zeit bei seiner Familie daheim. „Es tut gut, mal abzuschalten“, sagte der 19-Jährige. Kumpel John Mellberg fliegt ebenfalls in den Norden, feiert Weihnachten bei seinen Liebsten in Schweden und Aleksa Terzic berichtete, dass er sich schon sehr auf die Tage in Serbien freue. Einen etwas weiteren Weg muss indes Nicolas Capaldo auf sich nehmen. Der zuletzt in Topform agierende 26-Jährige flog kurz nach dem Spiel gegen Klagenfurt in seine Heimat Argentinien.