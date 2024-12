Footballer Mayr kommt zurück in die Heimat

Zwei Jahre spielte der Salzburger Yannick Mayr für Stuttgart Surge in der European League of Football, und das äußerst erfolgreich. In bisher drei Spielzeiten (Stuttgart, Tirol) erzielte er 19 Touchdowns, der Wide Receiver bei 133 Receptions, lief dabei mit dem Ball 2069 Yards. Nun kehrt der 28-Jährige in die Heimat zurück. In der nächsten Saison wird er für die Vienna Vikings die Bälle in Europas Eliteliga fangen – eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte.