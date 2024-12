Auto stürzt über drei Meter hohe Böschungsmauer ab

Ein 78-Jähriger ist am Sonntag in Fulpmes (Bez. Innsbruck-Land) bei winterlichen Fahrbedingungen mit seinem Auto über eine drei Meter hohe Böschungsmauer abgestürzt. Dabei erlitten alle Fahrzeuginsassen – neben dem 78-Jährigen auch eine 75-Jährige und ein dreijähriges Mädchen – Verletzungen. Sie wurden mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht, informierte die Polizei.