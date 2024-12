Bald neue Verwendung für alte Montessori-Schule

Sechs Klienten seien laut Kreuzer bereits fix. Für 15 gäbe es Platz. „Zusätzlich können wir sechs Personen zur Tagesbetreuung aufnehmen“, so Kreuzer. Am Dienstag fand eine Begehung der Landesregierung vor Ort statt, wo geschaut wurde, ob das Objekt überhaupt geeignet sei. „Und ja, ist es. Das Haus ist in einem Top-Zustand“, freut sich Kreuzer. Eine offizielle Bewilligung vom Land sei noch ausständig: „Wenn die da ist, werden wir im neuen Jahr endgültig starten“, so Kreuzer.