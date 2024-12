Trainer raus! In Kapfenberg geht das Chaos weiter

Ukrainer übernimmt interimistisch

Am Samstag steigt in Kapfenberg-Walfersam das Liga-Heimspiel gegen Wels, die Bulls brauchen Punkte. Im Jänner steht das Cup-Viertelfinale an. Das wird alles zur Aufgabe für Mijanovic-Co-Trainer Klym Artamonov. Der 31-jährige Ukrainer und Ex-Profi verließ, als der Krieg begann, seine Heimat, landete über den Umweg Spanien und Frankreich in Kapfenberg. Jetzt übernimmt er, so alles mit seiner Trainer-Lizenz ordnungsgemäß über die Bühne geht, die Bulls.