Zwei Schwerverletzte auf Tirols Skipisten geborgen

Unbekannter Skifahrer flüchtet

Ein weiterer Unfall auf der Piste ereignete sich in Sölden. Gegen 12.40 Uhr wurde eine belgische Skifahrerin (56) am Giggijoch von einem unbekannten Skifahrer umgefahren. Der Unbekannte fuhr dann einfach weiter – ohne anzuhalten und ohne Erste Hilfe zu leisten. Die Frau wurde beim Unfall am Bein schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.