Die Korbjäger haben nur Graz auf dem Wunschzettel

Das Final-Four-Wochenende im Basketball Cup feiert am 18. und 19. Jänner 2025 sein „Comeback“ – und dringt gleichzeitig in neue Sphären vor: Im Raiffeisen Sportpark in Graz werden an beiden Tagen die Semifinali und Finalspiele im Basketball Austria Cup der Damen und Herren ausgetragen und auch erstmals ein Pokal-Bewerb der Rollstuhl-Basketballer.