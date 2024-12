Wenn der Papa zum Star auf der Sprungschanze wird

Eine Party wird mit Garantie gefeiert

Jetzt will Rehrl aber einmal in der Ramsau abliefern. „Von der Form her bin ich sicher in der Lage wieder am Podest zu landen“, hofft der Steirer, dass er auch sportlich etwas zum Jubeln hat. Gefeiert wird ja mit Garantie. Immerhin veranstaltet „FJ“ anschließend an die Bewerbe am Samstag wieder eine kleine Party mit den Mannschaftskollegen und Betreuern: „Das hat schon Tradition bei uns. Ich stelle Biertische und Bierbänke auf. Dann haben wir eine schöne, große Tafel.“ Zum Kochlöffel greift Rehrl allerdings nicht. Er hätte auch gar keine Zeit: „Es gibt immer Raclette – da müssen die Gäste schon selber kochen. Aber es ist immer eine große Gaudi.“