Anschlag auf Versicherung: „Dachten, er schießt!“

„Ich hatte Angst um mein Leben“

Als der erste Stein gegen die Glastüre krachte, dachten die Mitarbeiterinnen an einen Schuss. „Und dann hat der Mann geschrien. Ich hatte Angst um mein Leben, weil ich nicht wusste, was er in der Hand hatte, vielleicht eine Bombe“, schildert eine der jungen Damen. „Sie haben mir wirklich einen riesigen Schrecken eingejagt“, sagt die Steirerin in Richtung des Angeklagten.