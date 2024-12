Er könnte Kandidat für Bullen-Trainerstuhl sein

Ein heißer Tipp könnte Sandro Schwarz sein. Der 46-Jährige kennt das Bullen-Universum gut, ist derzeit bei RB New York tätig und führte sein Team in der Major League Soccer bis ins Finale. Vor seiner aktuellen Station in den Vereinigten Staaten war der Deutsche bereits bei Hertha BSC Berlin, Dinamo Moskau und Mainz tätig.