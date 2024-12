Lkw kracht in Tunnelwand: A2 stundenlang gesperrt

Im Kalcherkogeltunnel auf der Südautobahn (Steiermark) kam es am Samstagnachmittag zu einem heftigen Lkw-Unfall. Der 47-jährige Lenker wurde zwischen den Betonwänden hin und her geschleudert. Die A2 musste daraufhin in Fahrtrichtung Wien für mehrere Stunden gesperrt werden.