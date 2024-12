Behindertenausweise werden immer öfters gefälscht

Die Stadtpolizei überprüft dies bei ihren täglichen Routinekontrollen. „Man erkennt eine Fälschung beispielsweise an der Farbintensität oder man sieht es am Rand, wie der Ausweis ausgeschnitten wurde“, heißt es von Seiten der Stadtpolizei. Ein besonders dilettantischer Fälschungsversuch war jener, bei der der Rollstuhl überhaupt gleich in die falsche Richtung zeigt.