„Das Ganze ist doch ein schlechter Witz“

„Komisch, weil doch eh jeder gegen Siegendorf gespielt hat, die sind immer mit ihrer besten Besetzung angetreten, und in der Ostliga spielt der Heimvorteil kaum eine Rolle“, so Stierschneider. Die Elf von Trainer Jochen Fallmann liegt nun plötzlich statt mit einem Punkt Vorsprung mit einem Zähler Rückstand gegenüber dem „neuen“ Herbstmeister Donaufeld auf Rang fünf. „Wir fühlen uns nach wie vor als Herbstmeister. Das müssen wir auch gegenüber unseren neuen Sponsoren so vertreten. Den entstanden Nachteil zahlt mir ja keiner, da springt weder Siegendorf noch der Verband ein.“Erst Bruck, jetzt SiegendorfDramatischer ist die Lage im Tabellenkeller. Traiskirchen liegt nach der Streichung des 5:1 mit drei Punkten weniger plötzlich näher an der Abstiegszone, die Tordifferenz ist nun negativ. „Wir haben uns den Sieg hart erarbeitet und verdient. Es ist einfach extrem unfair“, grollt Manager Manuel Trost.