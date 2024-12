Lebensretter in der reißenden Flut

Gefährlicher Einsatz in Neulengbach

Was war passiert? Am 15. September geriet ein Auto bei Neulengbach im Bezirk St. Pölten in die Wassermassen. Eine Polizistin wollte den in Not geratenen Lenker befreien, wurde dann aber selbst von der Strömung erfasst. In letzter Sekunde konnte sich die Helferin noch an einem Mast festklammern.