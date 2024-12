Wunder zur Weihnacht mit regionaler Musiktradition

Auch in diesem Jahr steht wenige Tage vor Weihnachten wieder alles im Zeichen des Ö3-Weihnachtswunders. Heuer direkt am Hauptplatz in Wiener Neustadt. Am 20. Dezember werden hunderte Musiker aus dem weiten Land eine Stunde lang für beste Unterhaltung sorgen. Und damit nicht nur das Klangerlebnis, sondern hoffentlich auch die Spendenlaune für Licht ins Dunkel in die Höhe treiben.