Lkw fing Feuer auf A 2: Spur drei Stunden gesperrt

Gegen 10.30 Uhr bemerkte der Lenker eines Lkw, beladen mit Polyester- und Plastikteilen, dass im Motorraum ein Brand ausgebrochen war. Er war gerade auf der A2 in Fahrtrichtung Wien unterwegs und hielt sofort auf Höhe Schäffern am Pannenstreifen an. Mit einem Feuerlöscher versuchte er, Schlimmeres zu verhindern – ein nachkommender Lkw-Lenker half ihm dabei.