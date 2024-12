Diese Stars machten Osttiroler Hotel zu „Kinostar“

„Und Action“ – hieß es für mehrere Tage am Fuße des Großglockners, wo sich gleich mehrere hochrangige und bekannte Schauspieler tummelten. So waren dort etwa Iris Berben, Christoph Maria Herbst oder Florian David Fitz anzutreffen. Der Grund für ihren Aufenthalt in Osttirol: Dreharbeiten für die neue Komödie „Der Spitzname“, eine Produktion von Constantin Film.