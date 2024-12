Bonucci kontert Szczesny: „Redet nur Scheiße“

Szczesny hatte unlängst erklärt, in der Kabine stets Kopfhörer getragen zu haben, um nicht den Ansprachen Bonuccis lauschen zu müssen. Worte, die beim 37-Jährigen nicht gerade positiv ankamen, gegenüber der „Gazzetta dello Sport“ meinte der Abwehr-Routinier nun: „Als ich sprach, war Szczesny nicht da, er hat sich in der Toilette eingeschlossen. Ich werde hier nicht sagen, was er dort getan hat, aber er hat ja selbst bereits darüber gesprochen.“