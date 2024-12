Klare Ansage: „Wir wollen wieder Erster sein“

„Was wir in den vergangenen zehn Jahren geschafft haben, hat uns niemand zugetraut. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir weitergehen“, so Schneeberger in seiner Rede. Besonders stolz ist er, in einigen Jahren vielleicht 500 fertige Mediziner in Wiener Neustadt ausgebildet zu haben. Oder dass es im nächsten Jahr bereits 110 Kindergartengruppen gibt mit 62 neuen Mitarbeitern. Die politische Zukunft sah Schneeberger mit einem Augenzwinkern: „Es gibt ja das Gerücht, dass sich Blau und Rot schon im Kaffeehaus treffen und sich ausmachen, sich gegenseitig zu wählen.“ ÖVP-Klubobmann Matthias Zauner gab dann aber die Devise aus: „Unser Ziel ist es, wieder klar Erster zu werden. Denn gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig ist, dass jemand an der Spitze steht, der es kann.