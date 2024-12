Sturm-Legende: „Säumel ist ein echter Anführer!“

„Kann ich komplett verstehen“

Dass der bevorstehende Wechsel von Jusuf Gazibegovic nach Köln im Winter weitere Abgänge bei Sturm nach sich ziehen könnte, wünscht sich niemand: „Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt“, so Jantscher, „aber ich befürchte es! Einige Spieler werden schon im Sommer an den nächsten Karriereschritt gedacht haben, sind dann aber wegen der Champions League, die ein echt cooles Erlebnis ist, geblieben. Aber man muss jeden verstehen, der sich überlegt, was in Österreich nach Meistertitel, Cupsieg und Champions League noch kommen soll. Ich persönlich verstehe Gazi (Anm. Gazibegovic), dass er jetzt einmal zu Köln geht, um sich dort für höhere Aufgaben in den Vordergrund zu spielen, eventuell sogar in der ersten deutschen Bundesliga.“