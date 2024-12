NÖ: Zwei Fußgänger bei Unfällen von Autos erfasst

Ein 61-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Scheibbs hat am Freitag eine Fußgängerin beim Zufahren zu einem Supermarkt-Parkplatz erfasst und zu Boden gestoßen. Gesucht werden Zeugen eines weiteren Unfalls mit Fahrerflucht am Freitagabend in Amstetten, bei dem ein 40-jähriger Fußgänger verletzt wurde.