Verhandlung zwischen ÖGK und Ärztekammer geplatzt

„Keine ausreichenden finanziellen Mittel“

Doch eine Antwort bleiben die Verhandler den steirischen Patienten vorerst schuldig, denn am Freitag trennte man sich ohne Einigung, wie Dieter Bayer, Kurienobmann der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte am Freitag via Facebook-Posting mitteilte: „Wir haben kein substanzielles Tarifangebot bekommen. Es werden keine ausreichenden finanziellen Mittel, welche eine Verbesserung der Versorgung der Steirerinnen und Steirer bedeuten würde, etabliert. Also keine Maßnahmen, auch zur Spitalsentlastung. Stichwort Wartezeitenreduktion. Und es sind auch keine Maßnahmen möglich auf der Strukturebene zur Attraktivierung der Kassenmedizin.“