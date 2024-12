Kalender: Mit herzigen Tieren über das ganze Jahr!

Ebenso zehn Euro kostet das Produkt des Landestierschutzvereines, das besonders herzergreifend ist: Denn darin kommen ehemalige Schützlinge, die Plätze gefunden haben, in Wort und Bild vor. (zu kaufen im Heim in der Grabenstraße 113 in Graz oder via Telefon 0316/68 42 12. Süße Pfotenherz-Bilder von den tierischen Bewohnern bietet das Tierheim Franziskus an! Telefon: 0 680/20 66 057.