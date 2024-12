Motivierte Grüne in Natschbach-Loipersbach

Warum erst jetzt? „Vor fünf Jahren habe ich bereits überlegt, aber da fehlte mir noch die Zeit“, so der motivierte Jus-Student. Er war auch schon als Bezirksverantwortlicher bei der Grünen in Neunkirchen tätig. Nun möchte er mit seinem Team, bestehend aus Martina List, Manuel Fürtinger, Michael Scherz und Janine Schneider, frischen Wind in seine 1700-Einwohner-Heimat bringen. Seine Ziele: „Wir wollen den Ausbau der Photovoltaik auf gemeindeeigenen Gebäuden forcieren, einen neuen Jugendraum schaffen, Verkehrsberuhigung an den Ortseinfahrten und Bushaltestellen sowie eine bessere Gehverbindung zwischen den Ortsteilen Natschbach und Loipersbach“, so Fürtinger.