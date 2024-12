Kampf gegen leere Auslagen in neuer Einkaufsstraße

Noch kein Jahr ist es her, dass man in Wörgl stolz die Erneuerung eines ersten Teils der Bahnhofstraße gefeiert hat. Ein erster Teil der zweitlängsten Einkaufsstraße Tirols erstrahlte in neuem Glanz als Begegnungszone. Doch wer durch die Bahnhofstraße schlendert, blickt in mehrere leere Auslagen. Fünf Geschäftslokale, davon eines im neu gestalteten Teil, stehen leer.