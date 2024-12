23-jährige Autofahrerin kollidiert mit Fußgänger

Am Montagnachmittag kam es gegen 18.20 Uhr auf der L112 zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Einheimische lenkte ihren PKW von Wörth kommend in Richtung Rauris. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in weiterer Folge zu einer Frontalkollision mit einem 25-jährigen, einheimischen Fußgänger.