Japan: Bär mit Honig-Falle aus Supermarkt gelockt

Bärenattacken in Japan nehmen zu

Das eingefangene Tier soll laut Polizei getötet werden. In Japan sind 2023/24 innerhalb von zwölf Monaten sechs Menschen durch Bärenattacken ums Leben gekommen, doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum davor. In dieser Zeit wurden mehr als 9000 Bären getötet. Allein seit Ende März kamen in Japan drei Menschen durch Bären ums Leben, unter ihnen eine ältere Frau, die in ihrem Garten angegriffen wurde, und ein Fischer.