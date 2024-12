Nacht gut verlaufen! Bove am Weg der Besserung

Beim Schuhebinden zusammengebrochen

Gerade als Schiedsrichter Daniele Doveri am Sonntagabend das Spiel für einen VAR-Check unterbrochen hatte, war Bove in die Knie gegangen – wohl, um sich die Schuhe zu binden. Plötzlich kippte der Italiener bewusstlos um, die Partie wurde sofort unterbrochen, Sanitäter sowie Teamärzte eilten dem 14-fachen Nationalspieler zur Hilfe. Akteure beider Teams scharten sich dabei um den regungslosen Spieler, um ihn vor allzu neugierigen Blicken zu schützen – teilweise mit Tränen in den Augen.