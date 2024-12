Auto überschlug sich und geriet in Brand

Auf einer Brücke in Neumarkt (Salzburg) verlor eine 37-jährige Autolenkerin am Sonntag gegen 4 Uhr in der Früh die Kontrolle über ihr Fahrzeug, krachte gegen die Leitplanke und überschlug sich. Unmittelbar nach dem Unfall begann das Auto im Bereich des Motors zu brennen.