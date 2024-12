Schlange stehen für ein Stück Dubai-Schokolade

Ein exotischer Geruch zieht durch die Schokoladenmanufaktur in Birkfeld. In seiner süßen Werkstatt experimentiert Chocolatier Stefan Felber, 7000 Kilometer von Dubai entfernt, am Nachbau der gehypten Nascherei. „Ich bin seit 21 Jahren in diesem Geschäft, doch so ein Griss um Schokolade habe ich noch nie erlebt“. Die Begierde fällt in die Kategorie Wahnsinn.